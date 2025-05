PSG : la drôle de méthode de Luis Enrique pour observer ses joueurs à l’entraînement

Le Paris-Saint Germain est dans une phase absolument décisive de sa saison. Les Franciliens disputeront ce samedi une finale de Coupe de France face à Reims, avant de s’envoler pour Munich la semaine suivante, pour y affronter l’Inter Milan, avec pour enjeu la première Ligue des Champions de l’histoire du club. En attendant ses deux échéances, les rouges et bleus continuent de travailler, supervisés par Luis Enrique.

Et visiblement, le coach espagnol ne veut pas louper la moindre miette de ses ouailles. Au cours d’une vidéo captée par l’un de nos journalistes, on peut apercevoir l’ancien technicien du Barça superviser la séance du jour via un élévateur, à plusieurs mètres du sol et n’hésitant pas à faire de grands gestes pour guider ses joueurs. Visiblement, il n’a pas le vertige.