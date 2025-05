Suivez la liste de Didier Deschamps en direct sur YouTube !

Didier Deschamps va communiquer sa liste de joueurs sélectionnés pour le Final Four de la Ligue des Nations ce mercredi à 14 heures. Pour découvrir et analyser ses choix, venez nous rejoindre sur la chaîne Youtube de Foot Mercato, en compagnie d’Alexandre Chaillol et Aurélien Léger-Moëc.

Le direct :

Rejoignez-nous sur notre chaîne Youtube pour réagir, en direct, à la liste de Didier Deschamps pour le choc face à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.

