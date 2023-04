PSG : une partie du vestiaire en a marre de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann et Graham Potter n’ont pas résisté bien longtemps. Le Bayern Munich et Chelsea ont beau être encore en course en Ligue des Champions, l’Allemand et l’Anglais ont payé cash leurs déboires en championnat. En France, Christophe Galtier s’est planté en Ligue des Champions et n’est absolument pas sûr d’être champion en fin de saison, mais il est toujours à la tête du PSG.

Cependant, son sort semble déjà scellé. Même si Paris n’a pas encore trouvé son successeur, tous les médias s’accordent pour affirmer que l’ancien entraîneur du LOSC ne rempilera pas pour une deuxième saison aux commandes des Rouge et bleu, notamment parce qu’il s’est mis à dos une partie de son vestiaire. C’est tout du moins ce que confirme RMC Sport.

Galtier accusé de protéger ses stars

On avait eu vent de l’épisode Messi, lorsque l’Argentin avait quitté prématurément un entraînement de son coach qu’il jugeait non satisfaisant. Eh bien cette fois, le média nous explique que plusieurs joueurs importants du vestiaire s’interrogent sur la gestion de leur coach, à savoir ses entraînements ses compositions entre autres. Mais ce n’est pas tout. Il est également reproché à Galtier de trop souvent protéger ses stars et de réprimander les autres.

« Galette » a ainsi souvent taclé publiquement les jeunes alors que Neymar ou même Messi réalisaient des matches insipides. La protection accordée au duo sud-américain fait d’ailleurs beaucoup jaser et certains éléments pestent de voir les ballons aller systématiquement dans les pieds de Messi, même quand certains coéquipiers sont mieux placés. Décidément, plus rien ne va au PSG. Entre un vestiaire divisé et le récent coup de gueule de Mbappé, la direction francilienne n’est pas sortie de l’auberge.