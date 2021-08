AS Monaco-Shakhtar Donetsk : les compositions officielles

Après avoir éliminé le Sparta Prague au tour précédent (2-0, 3-1), l'AS Monaco n'est plus qu'à une marche des phases de poules de la Ligue des Champions. Un obstacle qui se nomme Shakhtar Donetsk, au stade des barrages. Pour la manche aller de cette double confrontation, disputée au Louis II, Niko Kovac aligne un onze qui a bien tourné face aux Tchèques, mis à part deux changements. Alexander Nübel, incertain «en raison de problèmes gastriques», est remplacé par Radoslaw Majecki dans les buts. Alors que Guillermo Maripán joue au poste d'Axel Disasi. Pour le reste c'est du classique.

La suite après cette publicité

Djibril Sidibé et Benoît Badiashile accompagnent Maripán en défense. Un cran plus haut, la paire Aurélien Tchouaméni/Youssouf Fofana est encerclée par Gelson Martins et Caio Henrique. Tandis que devant, Aleksandr Golovin et Kevin Volland sont en soutien de Wissam Ben Yedder. En face, Roberto De Zerbi effectue quelques changements par rapport au match de vendredi face au Metalist 1925 Kharkiv (victoire 2-0). Vitão, Mykola Matvienko, Marcos Antônio et Pedrinho sont notamment intégrés à l'équipe de départ.

Les compositions d'équipes :

AS Monaco : Majecki - Sidibé, Maripán, Badiashile, Caio Henrique - Martins, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Volland

Shakhtar Donetsk : Trubin - Dodô, Marlon, Vitão, Matvienko - Maycon, Marcos Antônio - Tetê, Pedrinho, Solomon - L. Traoré