Barça : Pedri espère récupérer le maillot de Benzema

Arrivé au FC Barcelone durant le mercato estival pour 5 M€ en provenance de Las Palmas, le tout jeune Pedri découvre cette saison les joies de la Liga. À seulement 17 ans, le milieu de terrain offensif espagnol impressionne dans ce début de championnat. Entré en jeu à trois reprises, le natif de Tegueste fait, à l’instar d’Ansu Fati, office de grand espoir pour les Culés. Et s’il ne semble pas perturbé par la pression, l’international Espoirs espagnol n’en reste pas moins un jeune joueur avec ses modèles.

Et il semblerait que le sien soit bien connu de la Liga et de la Ligue 1. En effet, au cours d’un entretien accordé au quotidien Mundo Deportivo, le néo-Barcelonais a affirmé avoir une préférence s’il devait choisir le maillot d’un joueur à la fin d’un match : ce serait celui de l'attaquant français Karim Benzema. Une petite anecdote qui devrait faire plaisir à KB9, devenu l’un des éléments incontournables de cette Liga. D’autant plus que ce dernier aura l’occasion de lui offrir dans huit jours lors du Classico entre le Barça et le Real.