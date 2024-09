OL : John Textor justifie l’éviction de David Friio

Il y a seulement cinq jours, l’Olympique Lyonnais annonçait le départ surprise de son directeur sportif David Friio. Arrivé en décembre 2023, l’ancien dirigeant de l’OM a été écarté par John Textor. Pour expliquer ce coup de théâtre, les médias ont avancé de mauvaises relations avec le patron américain de l’OL. Ce soir, Textor a accepté de revenir brièvement sur cette annonce.

« Je n’ai pas toutes les règles en France, mais j’en ai une que j’aime bien. La loi me dit que j’ai le droit d’éviter d’en parler. Il est mis à pied. On discute de son départ. C’est un homme bien, qui a beaucoup contribué à notre succès l’an passé. Tout comme je veux monter en puissance dans l’effectif, je pense qu’on peut faire mieux à la direction sportive. Nous avons beaucoup de scouts pour le recrutement. Je veux vraiment comprendre le process. Pour moi, les recruteurs en France et ailleurs travaillent de manière collective. Le modèle d’un DS avec David, je ne sais pas si ça correspond bien à ce qu’on veut faire dans notre modèle. Chaque poste doit monter en puissance. Je suis désolé d’éviter un peu votre question, mais la loi oblige une certaine opacité de ma part. Il ne correspond pas vraiment à ce que nous voulons. La séparation se fera de manière amicale », a-t-il confié en conférence de presse.