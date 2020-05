Massimiliano Allegri va reprendre du service

Après neuf années, quasiment d'affilée, sur un banc de touche (quatre à l'AC Milan puis cinq à la Juventus), Massimiliano Allegri (52 ans) avait décidé, l'année passée, de lever un petit peu le pied. Ainsi, après deux défaites en finale de la Ligue des Champions (2015 et 2017), l'Italien tirait sa révérence et laissait la Vieille Dame dans les mains de Maurizio Sarri, libre depuis son départ du club anglais de Chelsea.

La suite après cette publicité

Oui, mais voilà. Le temps commence à se faire un peu long. Forcément, à chaque fois qu'un entraîneur a été en difficulté, on a associé son nom. Ce fut le cas au Bayern Munich, tout comme au Real Madrid quand Zinedine Zidane peinait à convaincre. Évidemment, la cible principale semble se nommer Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer est très loin de faire l'unanimité que ce soit chez les supporters ou chez les observateurs.

Leonardo l'a sondé

Il ne faut pas non plus oublier le Paris Saint-Germain. Il semble que récemment Thomas Tuchel a été conforté dans sa position, mais le rapprochement entre le technicien italien et le directeur sportif brésilien du Paris SG, Leonardo, est rapidement fait. Le 20 mars dernier, nous vous révélions d'ailleurs que Leonardo avait sondé le Transalpin pour qu'il prenne place sur le banc des pensionnaires du Parc des Princes. Soit quelques jours après la qualification contre Dortmund...

Dans La Botte ce lundi, on est sur et certain que l'Italien va reprendre du service après son année sabbatique. C'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport en ce début de semaine. Alors que l'avenir de Maurizio Sarri à Turin semble s'écrire en en pointillés, il est peu probable qu'Allegri retrouve la Vieille Dame. Il serait d'ailleurs en train d'évaluer les offres dont il dispose. Reste à savoir où, maintenant...