Liverpool se déchire autour du cas Mohamed Salah

Mercredi soir, Liverpool va accueillir un Real Madrid décimé pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Alors que cette rencontre cinq étoiles devrait déjà être dans toutes les têtes, elle a été éclipsée en Angleterre par la sortie médiatique coup de poing de Mohamed Salah. En fin de contrat en juin prochain, le Pharaon a profité de quelques micros tendus pour faire passer un message à sa direction au sujet de son avenir. « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus parti que resté. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir.»

Il a ensuite avoué être assez déçu : « bien sûr, oui. J’aime les fans. Les fans m’aiment. Au final, ce n’est pas entre mes mains ou celles des fans. Attendons de voir (…) Bien sûr, oui. Je ne vais pas prendre ma retraite bientôt, donc je joue juste, je me concentre sur la saison et j’essaie de gagner la Premier League et j’espère aussi la Ligue des Champions. Je suis déçu, mais nous verrons.» Des mots forts de la part de l’international égyptien. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il s’exprime sur le sujet et tend des perches à son club. Mais cette fois-ci, sa prise de parole intervient pratiquement un mois avant un mercato d’hiver où il pourrait claquer la porte à six mois de la fin de son bail. Elle intervient également à un moment où Salah semble marcher sur l’eau, lui qui a marqué 12 buts et délivré 10 assists en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Le timing était donc parfait pour le clan Salah, qui s’est fait entendre.

Des fans en colère

En effet, de nombreux fans de Liverpool sont montés au créneau pour le défendre sur les réseaux sociaux et dans les colonnes du Daily Mail. Le média anglais a évoqué la colère des fans. L’un d’entre eux a confié : « nous sommes dans une situation où Mo Salah, sans doute notre plus grand joueur de tous les temps et le meilleur du monde en ce moment, est en fin de contrat dans 7 mois et doit parler aux médias de sa déception. S’il ne prolonge pas, ce sera complètement impardonnable.» Un autre a ajouté : «si nous ne donnons pas à Mohamed Salah ce qu’il veut, alors nous devons faire tout notre possible pour boycotter les propriétaires et les chasser. C’est la plus grosse erreur que FSG puisse commettre.» Mais cette sortie n’a pas été appréciée par tout le monde. Ancien de la maison, Jamie Carragher n’a pas aimé que Salah lave son linge sale en public comme il l’a expliqué lors du Monday Night Football.

« Bien sûr, il y a eu des discussions. À l’heure actuelle, il y a évidemment une grande différence dans la valorisation, la façon dont Salah et son agent se valorisent, en termes de durée de contrat, et la façon dont Liverpool s’en sort. La raison pour laquelle Liverpool n’a pas encore proposé de contrat, c’est parce que Mo Salah le refuserait. Ils sont toujours en pourparlers, j’ai hâte qu’ils se rencontrent à mi-chemin. Mais je dois dire que je suis très déçu par Mo Salah. Cette interview d’hier soir… Liverpool reçoit le Real Madrid en milieu de semaine et Manchester City le week-end prochain. C’est ça l’actualité de Liverpool en ce moment. Nous savons, surtout les journalistes locaux proches du club, qu’en sept ans, il s’est arrêté deux fois en zone mixte (…) S’il continue à faire des commentaires ou si son agent continue à publier des tweets énigmatiques, c’est égoïste. Ils pensent à eux-mêmes et non au club de football.»

La presse critique Salah

De son côté, le Liverpool Echo, qui a expliqué que le joueur de 32 ans ne s’était arrêté que 2 fois en 367 matches, l’a également attaqué. «Sans aller trop loin, le meilleur buteur de Liverpool avec 12 buts s’est montré remarquablement franc. Alors qu’il ne lui reste que cinq semaines avant de pouvoir légalement discuter avec des clubs hors d’Angleterre au sujet d’un accord de pré-contrat, affirmer qu’aucune offre formelle n’a encore été déposée est un mensonge. Les supporters se demanderont ce qui se passe dans les coulisses avec les propriétaires Fenway Sports Group, leur « PDG du football » Michael Edwards et le directeur sportif Richard Hughes, même s’il y a beaucoup de nuances dans une situation qui n’est pas aussi simple que de simplement récompenser votre meilleur buteur avec un contrat amélioré. L’Echo a appris en septembre que Salah souhaitait absolument rester et ses dernières déclarations en sont la première confirmation publique.»

La publication britannique poursuit : «il n’a pas envie de prendre sa retraite ou de partir dans un championnat qui n’est pas aussi intense ou aussi prestigieux que celui qu’il domine actuellement avec les leaders. Salah a fait l’objet d’une offre de la part d’Al-Ittihad, club de la Pro League saoudienne, en août 2023, mais le président du FSG, Mike Gordon, a personnellement décliné une offre d’une valeur allant jusqu’à 150 millions de livres sterling (…) Salah est le joueur le mieux payé de l’histoire d’Anfield, avec un salaire compris entre 350 000 et 400 000 £. Mais si les déclarations publiques de Salah peuvent faire grincer des dents les partisans à l’idée de le perdre, il semblerait que des discussions avec l’agent Ramy Abbas soient en cours. Ces discussions ont été décrites comme positives par l’Echo, et même si aucun commentaire ne sera fourni tant que l’incertitude perdure, des travaux sont en cours en coulisses.» En pleine semaine de Ligue des champions, Liverpool doit gérer l’incendie provoqué par Mohamed Salah. Une première réponse d’Arne Slot est attendue demain en conférence de presse.

