La presse italienne rouge de honte, l'Angleterre célèbre une soirée record

Cauchemar en Italie

En concédant le match nul face à l'Irlande du Nord, le dernier vainqueur de l'Euro devra passer par les barrages pour espérer décrocher son billet pour le mondial 2022 au Qatar. «Quel cauchemar», lance la Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere dello Sport, ils sont suspendus à un fil. De son côté, Tuttosport ne perd pas espoir, mais il faudra «une autre Italie», prévient le quotidien transalpin. 4 mois après le sacre à l'Euro, la Squadra Azzurra semble en bien mauvaise posture.

Le serial killer Harry Kane

L'Angleterre a vécu une soirée record hier soir en étrillant la pauvre nation de Saint-Marin 10-0, comme le met en avant le Manchester Evening News. «Three L10ns», s'amuse le Daily Star avec le score dans le texte. Pour le Daily Express, «c'était facile». Grâce à ce 10-0, du jamais vu depuis 1964, les Anglais ont inscrit 42 buts sur l'année civile. Et 16 de ces 42 buts ont été inscrits par un homme : Harry Kane qui a été l'auteur d'un quadruplé hier, portant ainsi son total à 16 réalisations sur l'année 2021. Et comme le souligne le Sun, le serial buteur des Spurs est rentré un peu plus dans l'histoire des Three Lions puisqu'il a rejoint la légende Gary Lineker à la 3ème place des meilleurs buteurs de la sélection. Il n'est désormais plus qu'à 1 but de Bobby Charlton et à 5 de Wayne Rooney, le recordman. Et tout ça à seulement 28 ans.

Modric récompensé

Grande nouvelle pour le Real Madrid. Comme le placarde le quotidien espagnol Marca sur sa Une, la prolongation de Luka Modric jusqu'en 2023 serait bouclée. En fin de contrat cet été, le ballon d'or 2018 sera toujours madrilène après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Autre point important pour la légende de la Maison Blanche, cette prolongation signifie qu'il jouera au sein du nouveau Santiago Bernabéu, prévue pour la fin d'année 2022. Pour le joueur de 36 ans, c'est un véritable signe de reconnaissance, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole en 2012. Une longévité impressionnante d'autant qu'à son âge, le Croate régale toujours sur le rectangle vert.