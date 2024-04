Luka Modric met la pression sur le Real Madrid, Erik ten Hag veut un nouveau n°9

Modric reste flou sur son futur

On commence ce tour d’actu avec les pages intérieures du quotidien AS, qui évoque l’avenir de Luka Modric. Deux mois et demi avant l’expiration de son contrat, l’international croate n’a toujours pas pris de décision. Cette situation tend la direction du Real Madrid qui compte sur lui pour l’année prochaine. Malgré son âge, Carlo Ancelotti continue de le titulariser et il est l’un des architectes de la bonne saison du club, surtout en championnat. Le Madrilène est en position de force sur ce dossier, et devrait attendre jusqu’à la fin de saison pour annoncer, ou non, son envie de rester.

Greenwood bientôt de retour

Place désormais à un peu de mercato en Angleterre et plus précisément à Manchester. On ne sait pas encore à 100% si Erik ten Hag, le coach en place, sera maintenu dans ses fonctions. En attendant de connaître son sort, le manager néerlandais met déjà en place des objectifs pour le prochain mercato, il veut un nouveau numéro 9 comme l’écrit le Daily Mirror. Manchester United est le club qui a l’attaque la moins prolifique en buts du top 10 de la Premier League. Le rendement de Rasmus Hojlund n’est pas remis en question, comme le présente le Daily Star, mais Ten Hag estime qu’il faut un autre attaquant prolifique à ses côtés, Marcus Rashford et Anthony Martial ont été décevants. C’est pour cette raison que même si Manchester United s’est efforcé de vendre Mason Greenwood ces derniers mois, le club envisage maintenant de le garder dans l’effectif des Red Devils comme le rapporte The Guardian.

Nagelsmann favori pour le Bayern

On termine en Allemagne, où ça parle de nouveau de Julian Nagelsmann dans le quotidien Bild. Depuis maintenant un mois, on sait que Thomas Tuchel n’enchaînera pas une nouvelle saison avec le Bayern Munich lors du prochain exercice. Le Bayern cherche un remplaçant et parmi les favoris, il y a l’actuel sélectionneur de la Nationalmannschaft. Et à en croire les informations du journal allemand, le nouveau directeur sportif Max Eberl est fan de Nagelsmann, surtout qu’il connaît déjà bien le club, vu que c’est le prédécesseur de Thomas Tuchel. Un retour est possible, mais l’Allemand a comme priorité de rester à la tête de la sélection allemande.