Barça : Xavi frustré par sa cascade de blessés

La trêve internationale a laissé des traces dans les rangs du FC Barcelone. Ronald Araujo, qui va être opéré, Hector Bellerin, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé, ou encore Ousmane Dembélé, nombreux ont été les Blaugranas rentrés blessés de leurs sélections. C'est donc avec de nombreux absents que Xavi va devoir composer ces prochaines semaines. Le Barça tournait à plein régime et forcément, le technicien catalan a un peu les boules, lui qui en conférence de presse a avancé l'idée de scinder l'année en deux : un mois et demi d'affilée pour disputer les rencontres internationales et le reste de l'année entièrement destiné aux clubs.

La suite après cette publicité

«Cela me frustre, oui, mais nous devons regarder vers l'avant, penser positivement et récupérer les joueurs. Chaque joueur est différent. C'est malheureux. Nous cherchons une réponse et nous ne la trouvons pas. La raison est multifactorielle, nous ne connaissons pas le facteur principal. Voyages, méthodologie, charges de match, accumulation de minutes ? Il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Nous allons essayer de ne pas laisser cela se produire à la Coupe du monde. Peut-être avec plus de prudence et plus de communication avec les équipes nationales. Nous nous en sortions très bien. Et il est temps de montrer que nous avons une grande équipe,» a-t-il déclaré.