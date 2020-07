Celtic : quel avenir pour le courtisé Odsonne Edouard ?

Le Celtic va faire son tour de France. Jeudi à 18h45, l'écurie écossaise va affronter l'OGC Nice au Groupama Stadium dans le cadre du Trophée Veolia. Deux jours plus tard, le 18 juillet, le club de Glasgow croisera le fer avec l'Olympique Lyonnais (20h45). Ensuite, le 21 juillet, le Celtic poursuivra sa préparation avec un match amical face au Paris Saint-Germain. L'occasion donc de voir en action Odsonne Edouard. Sacré champion d'Ecosse 2020 avec son équipe, le Français a continué à progresser tout en enchaînant les buts. Il en a ainsi marqué 28 en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Buteur, l'ancien du PSG s'est aussi révélé être un redoutable passeur (9 assists). Forcément, ces belles statistiques ajoutées à ses nombreuses qualités ont attiré l'attention de plusieurs écuries prêtes à mettre la main sur lui.

L'hiver dernier, le Celtic avait tenu bon et fermé la porte à tous ses prétendants. Pourra-t-il en faire autant cet été ? Sous contrat jusqu'en 2022, l'attaquant âgé de 22 ans intéresse du beau monde. En France, l'Olympique Lyonnais le suit avec attention depuis plusieurs saisons. Et les Gones auront l'occasion de le voir certainement à l'oeuvre cette semaine. Si quelques écuries allemandes ont aussi un oeil sur lui, c'est surtout de l'autre côté de la Manche que les clubs sont à l'affût. En cas de montée en Premier League, Leeds (Championship) serait prêt à se placer pour le natif de Kourou. Marcelo Bielsa aurait même fait du Frenchy sa priorité. Mais en première division, des clubs sont intéressés par son profil à l'image de Leicester, Everton et Crystal Palace. Arsenal, qui multiplie les pistes en cas de départ de Lacazette et/ou Aubameyang, le suit aussi.

De nombreux clubs songent au Français mais...

Interrogé par le Daily Mail il y a quelques jours, le footballeur né en 1998 avait confié : «pour le moment, je suis toujours sous contrat avec le Celtic et ma priorité est de rejouer au football. L'intérêt d'Arsenal ? Ça montre que je travaille dur et que je fais les bons choix en tant que joueur. C'est flatteur, mais je me concentre simplement sur le fait de bien jouer avec le Celtic. C'est ce sur quoi je suis concentré en ce moment». Des mots qui doivent rassurés son club pour le moment. Un club qui cherche d'ailleurs à prolonger son contrat, qui prend fin en juin 2022. Ce que son entraîneur Neil Lennon a reconnu. «Oui, il y a des discussions avec Odsonne Edouard actuellement. Celles-ci sont en cours avec ses représentants. C'est un joueur autour duquel nous voulons construire. Il a eu une saison magnifique et nous voulons le garder. Nous faisons tout notre possible pour le garder ici pendant au moins une autre saison».

Puis il a ajouté : « je pense qu'il est heureux ici. Il a une fantastique relation avec ses coéquipiers et vous pouvez voir à quel point les fans l'apprécient, ce qui est réciproque. Odsonne est devenu un attaquant de première classe et bien sûr, il va y avoir des spéculations autour de lui, mais nous sommes à l'aise avec la position dans laquelle nous nous trouvons ». Les discussions se poursuivent donc entre les différentes parties. L'avenir du Français sera l'un des enjeux majeurs du mercato des Hoops. Ces derniers, qui auraient fixé d'ailleurs son prix de départ à 28 millions d'euros, ont toujours bon espoir de le conserver. Malgré tout, ce prix reste abordable pour de nombreuses écuries prêtes à mettre la main sur le jeune et prometteur Odsonne Edouard, qui arrive à un tournant capital de son aventure écossaise.