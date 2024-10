Footsider organise son deuxième Scouting Day féminin !

Footsider lance son 2ème Scouting Day féminin. Après le grand succès de sa première édition organisée en décembre dernier, l’application de mise en relation entre joueurs / joueuses et clubs de foot, fondée par Yacine Brahimi et Ronaldinho, donne rendez-vous le 29 novembre 2024, à Paris. Une opportunité exceptionnelle pour les joueuses (de U13 à U20) désireuses de montrer leur talent devant des recruteurs de clubs professionnels.

Pour cet évènement, une vingtaine de clubs, dont le Paris FC, le PSG association, le FC Fleury 91, le Racing CFF, Saint-Denis, QRM, Angers Croix-Blanche, Sarcelles ou Albi-Marssac, mais aussi d’autres formations d’Arkema Première Ligue, de Seconde Ligue, de D3F, ou encore de ligues étrangères comme le Racing Union (Luxembourg) et les Grasshopper Zurich (Suisse), sont attendues. Le Red Star, pensionnaire de R2, également. Les inscriptions sont déjà ouvertes et se passent directement sur l’application Footsider (lien ici). Pour ce faire, les joueuses n’ont qu’une seule mission : créer et compléter leur profil pour postuler. Après, c’est le terrain qui parle.