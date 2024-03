Le PSG veut recruter Murillo !

À quoi ressemblera le PSG version 2024-25 ? En ce 20 mars, personne ne le sait vraiment. Mais Luis Campos, Luis Enrique et le club de la capitale ont déjà quelques idées pour apporter des retouches et améliorer l’équipe. Le chantier prioritaire sera de remplacer Kylian Mbappé (25 ans). En fin de contrat, le Français va rejoindre libre le Real Madrid. Depuis quelques semaines, plusieurs noms sont cités ici et là. Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United) et plus récemment Luis Diaz (Liverpool) ont été liés au Paris Saint-Germain.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent aussi se recruter à d’autres postes, notamment en défense centrale où le coach espagnol a dû bricoler avec les nombreuses blessures. Outre les absents de longue date comme Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, Marquinhos a aussi été sur le flanc. D’ailleurs, la porte n’est pas fermée du côté des Parisiens pour un départ du Brésilien prochainement. Danilo et Lucas Hernandez ont aussi dépanné à ce poste, où le jeune Lucas Beraldo s’améliore. Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, les dirigeants explorent le marché des défenseurs.

Le PSG chasse en Premier League

Cela avait déjà été le cas au mercato d’hiver. Dans le dur au Bayern Munich, Matthijs de Ligt a été approché. Mais les Allemands avaient fermé la porte. Pour cet été, les Parisiens regardent du côté de l’Angleterre. En effet, le Daily Mail révèle que le PSG suit avec intérêt Murillo. Agé de 21 ans, ce défenseur central brésilien évolue à Nottingham Forest. Un club avec lequel le natif de São Paulo a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, toutes en tant que titulaire dans l’axe gauche (1 passe décisive). Son profil plaît au PSG. Mais pas seulement. Le média anglais explique que le FC Barcelone est aussi sur le coup.

Même chose pour Arsenal, Liverpool, Chelsea et Newcastle, tous charmés par le joueur passé par les Corinthians. Un élément qui reçoit régulièrement des éloges de la presse britannique depuis son arrivée à Forest l’été dernier. Mais le numéro 40, dont le contrat prend fin en juin 2028, pourrait s’en aller très vite. D’autant que son club devra peut-être vendre des joueurs pour éviter d’enfreindre à nouveau les règles du fair-play financier en Premier League. Lundi, Nottingham Forest, qui s’est vu retirer 4 points par la ligue anglaise, va donc devoir se battre pour essayer de conserver son jeune talent, cité parmi les joueurs potentiellement sacrifiés. Une bonne affaire que le PSG veut saisir. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.