Serie A : l’AS Roma retrouve le chemin de la victoire face à la Sampdoria

La Louve renoue avec le succès. Après deux défaites consécutives, l’AS Roma a pris le dessus sur la Sampdoria ce dimanche lors de la 28e journée (2-0). Lors des 45 premières minutes, les hommes de José Mourinho ne trouvaient pas la faille dans la défense de la Samp malgré une large domination (15 tirs à 2). Le tournant de la rencontre arrivait en début de seconde période avec l’expulsion de Jeison Murillo après un second carte jaune (52e).

Les Romains profitaient directement de leur supériorité numérique pour ouvrir le score quelques minutes plus tard, par une tête piquée de Georginio Wijnaldum (1-0, 57e), actuellement prêté par le PSG. Dans le money-time, Paulo Dybala venait tuer tout suspense en inscrivant un pénalty provoqué par Wijnaldum (2-0, 88e). Stephan El Shaarawy venait participer à la fête en marquant le troisième but de son équipe dans le temps additionnel (3-0, 90e+4). Un succès qui permet donc à l’AS Roma de réintégrer le top 4 avant la confrontation entre le Napoli et l’AC Milan ce dimanche soir. Avec ce revers et à dix points du premier non-relégable, la Sampdoria est maintenant quasiment condamnée à descendre en Serie B.

