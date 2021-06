Uber Eats lance des maillots de "food"

Vous êtes-vous plutôt Inter Kebab ou Burger United ? Ou alors plus Gyoza FC voire Poke Bowl Club ? Sponsor titre de la Ligue 1, Uber Eats lance des maillots de football complètement originaux inspirés par les plats les plus populaires de sa plateforme et vous les fait gagner.

La suite après cette publicité

Uber Eats a donc imaginé six équipes fictives et a fait appel à adidas pour la production des maillots du Real Spaghetti, du Gyoza FC, du Burger United, de l'Atletico Nachos, du Poke Bowl Club et de l'Inter Kebab.

Chaque maillot arbore un design personnalisé avec notamment le plat principal représenté de manière esthétique et originale.

On notera le côté loufoque et coloré des maillots du Burger United, de l’Atletico Nachos, du Real Spaghetti et du Poke Bowl Club tandis que les maillots du Gyoza FC et de l’Inter Kebab montrent davantage de caractère.

Pour soutenir votre équipe de food préférée et tenter de remporter l’un des 1500 maillots mis en jeu, vous pouvez vous rendre sur l’application Uber Eats en commandant dans les restaurants partenaires ou participer à notre jeu concours sur Instagram.