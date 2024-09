Turquie : une fin de mercato folle est à prévoir !

Si le mercato a fermé ses portes fin août dans la plupart des grands championnats européens, il y a des pays où les clubs peuvent encore faire leurs emplettes. C’est le cas de la Turquie, où le marché des transferts estival est ouvert jusqu’au 13 septembre encore. Soit plus d’une semaine pour réaliser quelques jolis coups, alors que Galatasaray vient d’officialiser la signature, en prêt pour une saison, de Victor Osimhen.

Et les plus gros clubs du pays ottoman ont bien l’intention d’animer ces premiers jours de septembre. Galatasaray ne veut pas se contenter de l’arrivée de la star napolitaine, mais souhaite aussi enrôler Casemiro, comme l’indiquent divers médias britanniques dont The Sun. Très critiqué en Angleterre, il pourrait se relancer du côté d’Istanbul. Son compatriote et coéquipier en terres mancuniennens, Antony, a aussi fait l’objet de convoitises en Turquie, de la part de Fenerbahçe notamment, où José Mourinho serait chaud pour l’accueillir.

Du beau monde

Mis au placard du côté de Chelsea, Ben Chilwell a aussi de grandes chances de rejoindre la Süper Lig dans les prochains jours. Les Blues lui cherchent un club en Turquie comme l’indique The Telegraph, et ça risque d’être la seule option pour lui de jouer au football d’ici janvier, du moins en restant dans un championnat un minimum compétitif. Indésirable à la Juventus, Filip Kostic est aussi suivi en Turquie, avec Besiktas et le Fenerbahçe comme principaux intéressés.

Kieran Trippier, qu’on ne présente pas, suscite aussi l’intérêt de ces deux clubs, ainsi que du Istanbul Basaksehir et d’Eyupspor. Le joueur de Newcastle, qui va fêter ses 34 ans dans quelques jours, pourrait ainsi s’offrir une belle fin de carrière sur les rives du Bosphore. Sergio Reguilon, indésirable à Tottenham, pourrait aussi filer direction la Turquie selon plusieurs médias anglais. Autant dire que ça va bouger ces prochains jours…