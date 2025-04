Bâle : la folle renaissance de Xherdan Shaqiri

En Europe, Xherdan Shaqiri est un mythe. Par son profil atypique, son CV impressionnant et ses buts souvent exceptionnels, le Suisse est rentré dans le cœur de tous les observateurs du football européen. De l’autre côté du Jura, l’ailier de poche est une légende. Fort de ses 32 buts en 125 sélections avec la Nati, Shaqiri avait également brillé dans le championnat helvétique à ses débuts. Formé au FC Bâle, le gaucher s’était hissé au rang des plus grands prodiges de sa génération entre 2009 et 2012 sous la tunique de son club formateur. Rejoignant par la suite le Bayern Munich, le natif de Gjilan avait quitté Bâle avec trois titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse.

La suite après cette publicité

Après une riche carrière en Europe et une flopée de titres remportés avec le Bayern Munich, Liverpool ou encore l’Inter Milan, Xherdan Shaqiri semblait être sur un clair déclin ces dernières années. De moins en moins important avec la sélection suisse, Shaqiri s’était aussi perdu après une mauvaise expérience à l’Olympique Lyonnais. Désireux de tenter une aventure avec le Chicago Fire en MLS, Shaqiri n’avait pas réussi à performer de l’autre côté de l’Atlantique avec 16 petits buts en 75 matches. Avec ce rendement faible dans une ligue mineure, tout le monde pensait que l’attaquant de 33 ans était en pré-retraite.

La suite après cette publicité

Xherdan Shaqiri porte le FC Bâle

Ses mauvaises saisons avec sa décision de mettre fin à sa carrière internationale avec la Suisse ont donc laissé penser que Shaqiri était clairement aux crépuscules de sa carrière. Pourtant, contre toute attente, "XS" réalise sa meilleure saison individuelle en carrière. De retour dans son club formateur depuis cet été, Shaqiri est en train de remettre tout le monde d’accord. Capitaine des pensionnaires du Parc Saint-Jacques, le numéro 10 est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat suisse, rien que ça. Avec 15 buts et 15 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues, Shaqiri brille et permet aux rouges et bleus de réaliser une saison exceptionnelle en championnat.

Actuel leader de Super League avec six points d’avance sur son dauphin, le FC Bâle régale et doit beaucoup à Xherdan Shaqiri qui veut retrouver la Ligue des Champions avec son club formateur comme il l’a avoué à la presse suisse il y a quelques semaines : «des risques, il y en a toujours lorsque vous revenez dans votre club. Mais moi, j’ai confiance en moi, j’ai du courage et je sais ce que je veux. Il nous reste encore quelques obstacles à franchir. Nous rêvons tous de revivre les soirées de Ligue des champions. Et nous donnons tout pour atteindre cet objectif.» Vous l’aurez compris, Xherdan Shaqiri est en train de s’offrir une seconde jeunesse dans le club de ses débuts pour le plus grand plaisir du FC Bâle.