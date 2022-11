OL - Nice : les compositions officielles

Gros test en vue pour Laurent Blanc et son OL ce soir au Groupama Stadium, avec la réception de l'OGC Nice à 21h, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, après une défaite et un match terne au Vélodrome dimanche dernier (0-1), peuvent voir les Aiglons les dépasser à la 8e place en cas de défaite ce soir. D'autant que les Niçois vont mieux, avec une série de 6 matches sans défaite toutes compétitions confondues (3 V, 3 N). Avant la trêve de la Coupe du monde qu'il veut mettre à profit pour remettre son effectif en forme, Blanc serait bien inspiré d'offrir un succès au public des Gones.

Pour cette affiche, Tetê et Toko Ekambi retrouvent une place de titulaire pour l'OL. Aouar, décevant contre l'OM, est dans le XI. Boateng, blessé, laisse sa place à Diomandé en défense. Côté Niçois, Lucien Favre titularise une nouvelle fois Laborde et Pepe devant. Ramsey et Lemina forment le milieu de terrain, épaulés par Boudaoui à droite et Diop à gauche. Pas de changements derrière, avec Lotomba et Atal sur les côtés, Dante et Todibo dans l'axe.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Lyon : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Mendes, Aouar - Tetê, Lacazette (cap.), Toko Ekambi

Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante (cap.), Lotomba - Boudaoui, Lemina, Ramsey, Diop - Pepe, Laborde