Qualifs CDM 2026 : l’Argentine s’impose contre le Pérou, le Brésil et l’Uruguay se séparent sur un match nul

Dans la nuit de mardi à ce mercredi se déroulait la suite de cette 12e journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 dans la zone Amérique du Sud. Battue par le Paraguay lors de son précédent match, l’Argentine recevait le Pérou à La Bombonera (Buenos Aires). Pour cette rencontre, Lionel Scaloni avait désigné d’aligner le même trio d’attaque que face aux Paraguayens, avec Lionel Messi en soutien de Julian Álvarez et de Lautaro Martínez.

Malgré la nette domination de l’Albiceleste en première période, Argentins et Péruviens sont rentrés au vestiaire sur un score de parité et vierge. Il a fallu attendre la 55e minute, un centre de Lionel Messi et, surtout, une magnifique reprise de volée de Lautaro Martínez pour voir l’Argentine ouvrir le score. Ce 32e but en sélection de la part du joueur de l’Inter Milan aura suffi au bonheur des champions du monde en titre, vainqueurs (1-0). Avec ce succès, l’Argentine possède désormais cinq points d’avance en tête du classement de ces éliminatoires. Le Pérou, qui n’a remporté qu’une seule victoire en 12 rencontres, est bon dernier.

Classement général Eliminatoires CM - Amérique du Sud # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 25 12 +14 8 1 3 21 7 2 Uruguay 20 12 +8 5 5 2 17 9 3 Équateur 19 12 +7 6 4 2 11 4 4 Colombie 19 12 +5 5 4 3 15 10 5 Brésil 18 12 +6 5 3 4 17 11 6 Paraguay 17 12 +1 4 5 3 8 7 7 Bolivie 13 12 -14 4 1 7 13 27 8 Venezuela 12 12 -4 2 6 4 11 15 9 Chili 9 12 -11 2 3 7 9 20 10 Pérou 7 12 -12 1 4 7 3 15 Voir le classement complet

Le Brésil n’y arrive toujours pas, la Colombie surprise par l’Équateur

Dans le choc de cette soirée, le Brésil de Marquinhos accueillait l’Uruguay de Federico Valverde. C’est d’ailleurs le milieu de terrain du Real Madrid qui a ouvert le score d’une lourde frappe à l’entrée de la surface (55e). Les Brésiliens sont finalement revenus au score grâce à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Gerson (62e). Après le Venezuela, la Seleçao enchaîne un nouveau match nul (1-1) et confirme qu’elle peine à briller dans le jeu. Le Brésil est cinquième, tandis que la Celeste reste deuxième de ces éliminatoires.

Dans les autres rencontres de cette nuit, la Colombie de James Rodríguez a connu son deuxième revers dans ces phases de qualification, en s’inclinant contre l’Équateur (0-1), après une nouvelle réalisation d’Enner Valencia (7e). Réduite à dix après l’expulsion de Piero Hincapié (34e), La Tri (3e) a tenu bon pour décrocher ce succès de prestige et passer devant les Colombiens (4e). Enfin, le Chili s’est imposé contre le Venezuela (4-2), grâce à Eduardo Vargas (20e), un CSC de Tomas Rincon (29e) et un doublé de Lucas Capeda (38e, 47e). Les coéquipiers d’Arturo Vidal occupent actuellement la 9e position, à trois points de la 8e place occupée par leurs adversaires du soir.