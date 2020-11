Le FC Porto dans la tourmente

Deux équipes en difficulté. Mardi soir sur la pelouse de l'Estádio do Dragão, le FC Porto et l'Olympique de Marseille vont croiser le fer dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Un match qu'il ne faudra pas rater pour les deux équipes, les Dragões restant sur une défaite face à Paços Ferreira (2-3) en Liga NOS, et les Phocéens sur la gifle reçue contre Manchester City en C1 (0-3). Mais de leur côté, les hommes de Sergio Conceição commencent à en inquiéter plus d'un au pays, notamment en championnat.

Si le FCP a pour le moment pris trois points sur six possibles dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le début de saison en Liga NOS ne rassure pas. Battus vendredi soir (2-3), Moussa Marega et ses coéquipiers ont offert une mauvaise prestation, surtout dans le premier acte. Des lacunes exposées au grand jour qui ont rapidement été soulignées dans la presse locale comme O Jogo ou Record. Mais ce qui frappe le plus au Portugal, ce sont les statistiques.

Une défense aux abois

Avec trois victoires, un nul et deux défaites en six journées de championnat, le FC Porto vient de réaliser son pire début de saison en Liga NOS depuis... 25 ans ! La faute notamment à une défense en difficulté. Comme le précise le média local A Bola, les joueurs de l'ancien entraîneur du FC Nantes ont encaissé douze buts en huit rencontres (six en Liga NOS, 2 en C1). C'est tout simplement le pire bilan défensif du club depuis 1959...

Malgré tout, en interne, on préfère rester confiant. Interrogé après la dernière défaite des siens, Sergio Conceição s'est rapidement tourné vers les prochaines échéances, dont l'OM : « c'était un problème collectif, avec beaucoup d'erreurs individuelles qui ne peuvent pas se produire à ce niveau. (...) C'est à nous de continuer à travailler, de trouver ce qui ne va pas et de regarder vers l'avenir. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est en regardant en avant, avec courage, détermination, ambition et compréhension que nous n'abandonnerons jamais. » Place désormais aux actes.