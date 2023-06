C4 : la réaction cinglante d’Osasuna à sa probable exclusion pour la saison prochaine

Les prochaines semaines risquent d’être animées du côté de Pampelune, mais pas pour le mercato. Septième de Liga lors de la saison qui vient de s’écouler, Osasuna avait glané un ticket européen mérité pour la première fois depuis 2007. Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le club navarrais a finalement vu l’un de ses anciens dossiers venir tout gâcher : une affaire de matches truqués qui date de l’édition 2013-2014 du championnat d’Espagne. Dès lors, l’UEFA a décidé de mener une enquête afin de savoir si, suite à cette histoire, leur qualification en Coupe d’Europe était encore valable. «Le club d’Osasuna a appris ce mercredi après-midi l’ouverture d’une enquête disciplinaire par l’UEFA en rapport avec son admission dans la Conférence League 2023-2024, avait confirmé le club dans un communiqué. Comme l’entité l’a appris, cette enquête est motivée par la décision de la Cour suprême concernant les événements survenus il y a dix ans, lors de la saison 2013-2014.»

La suite après cette publicité

Ce vendredi, l’UEFA a rendu son verdict : elle n’est pas favorable à une participation d’Osasuna en C4 la saison prochaine et recommande donc son exclusion. Une décision pas encore officielle et qui est désormais du ressort de la commission d’appel de l’UEFA, saisie par le club. Face à cet imbroglio, la formation rojillo a de nouveau réagi sur ses réseaux sociaux ce vendredi : «Le Club Atlético Osasuna a pris connaissance, cet après-midi, des conclusions du rapport établi par les inspecteurs de la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA. (…) Le club ne partage pas les critères de l’UEFA, il va faire appel devant la commission de recours et annonce qu’il se battra légalement, jusqu’aux dernières conséquences, pour défendre ses droits. Fort avec le faible et faible avec le fort, les tribunaux de l’UEFA n’ont pas voulu tenir compte du fait que ce sont les tribunaux espagnols eux-mêmes qui ont littéralement déclaré qu’Osasuna avait été victime du détournement d’argent effectué par certains de ses anciens dirigeants. Derrière le dos de la plus haute instance dirigeante de l’entité, l’Assemblée, et les mécanismes de contrôle du club lui-même.» Reste à savoir si ce communiqué vindicatif permettra à Osasuna de retourner en Europe seize ans après son épopée jusqu’en demi-finale de Ligue Europa.

À lire

Marcelino est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille !