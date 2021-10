Le FC Barcelone va enfin boucler la prolongation de sa pépite Pedri

«Nous sommes dans ce processus. Prolonger les jeunes, si c'est possible, la semaine prochaine vous aurez de bonnes nouvelles. Les contrats des jeunes terminaient bientôt. Nous avons bien avancé pour Pedri et j'espère qu'on pourra l'annoncer la semaine qui vient. Ça avance bien pour Ansu aussi.» Interrogé par la radio RAC1 cette semaine, le président du FC Barcelone Joan Laporta avait eu un message positif concernant les prolongations de contrat au club, et notamment pour les jeunes éléments comme Pedri.

La suite après cette publicité

Arrivé au Barça en 2019 en provenance de Las Palmas, le joueur de 18 ans s'est révélé aux yeux du grand public la saison dernière, lui qui a enchaîné les matches (52 toutes compétitions confondues) avec les Blaugranas avant de disputer l'Euro 2020 avec l'Espagne. Et après l'épisode Ilaix Moriba, parti au clash avec la direction pour finalement débarquer au RB Leipzig, le club catalan ne veut pas revivre une telle situation. Du coup, les pensionnaires du Camp Nou travaillent depuis plusieurs semaines sur la prolongation du bail du numéro 16.

Un contrat de cinq ans pour Pedri ?

Comme l'expliquent les médias locaux depuis plusieurs jours, Pedri veut rester au FC Barcelone et s'y inscrire dans la durée. Mais les parties doivent se mettre d'accord sur les conditions du nouveau contrat, alors que le bail actuel se termine en juin 2022, l'option pour étendre de deux ans n'existant plus après l'éclosion du joueur. Mais d'après les informations de Mundo Deportivo ce dimanche, le dossier avance plutôt bien. Concernant l'aspect économique, tout semble réglé selon le quotidien, mais il y a un autre point à régler.

MD affirme en effet que c'est sur la durée du futur contrat que les envies divergent. En ce qui concerne le Barça, on espère faire signer à Pedri un bail longue durée, éventuellement de cinq ans. Mais les agents du principal concerné sont plus partants pour un contrat moins long. Une prolongation de trois, plus une option pour deux années supplémentaires, est aussi à l'étude. Mais Mundo Deportivo est formel : le dossier sera réglé la semaine prochaine, comme annoncé par le boss du club.