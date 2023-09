PSG : Luis Enrique sème le doute sur la hiérarchie des gardiens

La suite après cette publicité

Avec l’arrivée d’Arnau Tenas, libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone, et le non-départ de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain dispose de trois gardiens de but dans son équipe première, cinq si on y ajoute Alexandre Letellier et Sergio Rico, toujours en convalescence après sa chute à cheval dans le sud de l’Espagne. Une situation qui plaît à l’entraîneur parisien, Luis Enrique, heureux d’avoir le choix entre plusieurs éléments comme dernier rempart.

«C’est une situation merveilleuse pour un entraîneur. On à 3-4 gardien d’un très haut niveaut. Les 4 sont prêts pour jouer. Pour nous, avec les 6 semaines d’entraînement, j’ai vu que tous les gardiens étaient prêt pour jouer avec nous», a déclaré le technicien parisien en conférence de presse avant d’affronter l’OGC Nice au Parc des Princes ce vendredi soir, pour le match d’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1.