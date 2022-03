Real-PSG : Mathieu Valbuena tacle les Parisiens

Au micro de RMC, l'ex-international français Mathieu Valbuena est revenu sur l'élimination du Paris Saint-Germain mercredi soir en huitième de finale face au Real Madrid. «Personne n'aurait pu croire à ce destin. Le premier match était référence au niveau de l'intensité et de pas mal de choses. Ils maîtrisaient en première période avec des espaces incroyables. Mbappé a eu des situations en un contre un. Je me demandais sincèrement comment le Real Madrid pouvait marquer. Il y a un effet contraire sur l'action de Donnarumma, tout le monde s'est liquéfié ensuite. Le bateau a coulé, c'est impressionnant.»

La suite après cette publicité

Le milieu offensif de l'Olympiakos n'a pas hésité à pointer du doigt la récurrence des mésaventures parisiennes en Ligue des Champions : «depuis cinq ans, le PSG n'a pas appris de ses erreurs et en fait des plus grosses chaque année. C'est inacceptable. Je ne comprends pas. Au niveau de la honte, on ne peut pas faire mieux.»