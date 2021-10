Shakhtar Donetsk - Real Madrid : les compositions sont tombées

La troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions se poursuit et le Real Madrid va devoir négocier un déplacement périlleux contre le Shakhtar Donetsk. L'an dernier, les deux équipes s'étaient affrontées deux fois pour deux victoires ukrainiennes (3-2 et 2-0). Cette fois encore, le club du Donbass veut briller et use d'un 4-2-3-1 avec Anatoliy Trubin dans les cages. Devant lui, Dodô, Marlon, Sergiy Kryvtsov et Ismaily prennent place en défense. Maycon et Alan Patrick forment le double pivot. Fernando est seul en pointe derrière Pedrinho, Tetê et Manor Solomon.

De son côté, le Real Madrid s'organise dans un 4-3-3 très classique où Thibaut Courtois évolue comme dernier rempart. Devant le gardien belge Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy s'organisent. Positionné en tant que sentinelle, Casemiro est épaulé par Luka Modric et Toni Kroos dans l'entrejeu. Enfin, l'attaque madrilène voit la présence des deux talents brésiliens Rodrygo Goes et Vinicius Junior aux côtés de Karim Benzema.

Les compositions

Shakhtar Donetsk : Trubin - Dodô, Marlon, Kryvtsov, Ismaily - Maycon, Patrick - Tetê, Pedrinho, Solomon - Fernando

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius

