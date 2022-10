Le FC Barcelone a scellé un incroyable pacte avec Endrick

La suite après cette publicité

Considéré comme la nouvelle merveille du football brésilien, Endrick n'a pas encore soufflé sa dix-septième bougie mais suscite déjà les plus grandes convoitises. À seulement 16 ans, il est ainsi rentré deux fois, en quelques semaines, dans la légende de Palmeiras. Après être devenu le plus jeune joueur à jouer pour son club, il est également récemment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Athletico Paranaense. Douée techniquement, agile devant le but et impressionnante de vivacité, la pépite auriverde attise logiquement l'intérêt des plus grands clubs d'Europe.

Au cœur d'une bataille entre le PSG, le Real et le Barça, le natif de Brasilia aurait d'ailleurs scellé un premier pacte avec les Blaugranas. En effet, selon les dernières informations de Sport, les Catalans auraient déjà pris certaines dispositions. Ainsi, il existerait un accord avec l’entourage du joueur qui prévoirait de prévenir le club barcelonais du moindre mouvement concernant l'avenir d’Endrick. Une information symbolisant la relation complice nouée entre les deux parties. Pour autant, si ce pacte laisse aux dirigeants catalans un très bel espoir d'enrôler le crack du Verdão, la récente élimination des Culers en Ligue des champions aurait changé la donne.

Le Barça garde un œil sur Endrick !

Après un mercato estival XXL, le board barcelonais devrait, en effet, réinjecter des fonds dès cet hiver pour oublier cet échec européen. Des moyens financiers qui auraient pu servir à convaincre Endrick et qui devraient finalement servir à attirer un milieu défensif et un latéral droit. De quoi faire les affaires du Real Madrid et du PSG, plus que jamais en course pour s'offrir la jeune star de Palmeiras, sous contrat jusqu'en 2025 et qui dispose d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Méfiance tout de même puisque l'actuel dauphin des Madrilènes en Liga n'a pas dit son dernier mot.

Comme le rapporte Sport, un sommet s'est ainsi tenu en septembre à Barcelone au cours duquel ont été jetées les bases de la stratégie des Blaugranas pour tenter d'acquérir la merveille auriverde. Reste désormais à savoir si Endrick suivra les traces de Lucas Moura, parti au PSG, de Vinicius Junior, sous les couleurs des Merengues, ou de Neymar, transféré de Santos pour le Barça. Une chose est sûre, ces trois prétendants devront attendre 2024 et la majorité du joueur avant de l'intégrer. En attendant, la bataille risque de faire rage.