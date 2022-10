Le Real Madrid passe à l'attaque pour Endrick !

La suite après cette publicité

Il n'a que 16 ans et affole la planète football depuis des mois. Il n'était pas encore devenu professionnel que sa réputation le précédait auprès de tous les clubs européens. Et ses premiers pas semblent confirmer la tendance : oui, Endrick peut devenir la future star du football mondial. Buteur pour la première fois avec Palmeiras il y a trois jours, l'attaquant brésilien est déjà devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat brésilien.

Toute l'Europe est à ses trousses, et notamment le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Real Madrid. Le PSG est le premier à avoir dégainé, puisque récemment le quotidien Sport assurait qu'une offre de 20 M€ avait été formulée auprès de Palmeiras. 20 M€, c'est moitié moins de la somme réclamée par les dirigeants brésiliens, qui espèrent atteindre les 40 M€. Rappelons toutefois qu'Endrick ne pourra pas quitter le sol brésilien avant 2024 et ses 18 ans.

Le Real Madrid est convaincu

La première offensive du PSG a eu le mérite de réveiller la concurrence. Et ce matin, le journal Marca est clair : Endrick est un objectif prioritaire pour le Real Madrid. Le club merengue a déjà lancé l'opération séduction, entre voyage au Brésil et invitation des parents à Madrid la saison dernière. Ce qu'ils y ont vu leur a plu, et tous les feux sont au vert, explique le quotidien madrilène.

Le Real Madrid peut donc passer à l'attaque et une offre supérieure à celle du PSG va être formulée à Palmeiras. Les premiers pas en professionnel du jeune Endrick ont achevé de convaincre les dirigeants madrilènes, prêts à investir sur lui, comme ils ont pu le faire sur Vinicius et Rodrygo. Vu le niveau affiché actuellement par ces deux derniers, le jeu en vaut la chandelle. Plus que jamais, le Real Madrid se positionne comme le grand favori pour accueillir Endrick à partir de la saison 2024-2025.