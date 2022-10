PSG, Real Madrid : Palmeiras fixe le nouveau prix de la pépite Endrick

La suite après cette publicité

Il n'a que 16 ans, mais Endrick est déjà une véritable star au Brésil, battant énormément de records de précocité. Et forcément, l'attaquant de Palmeiras a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Depuis des mois déjà, on évoque un duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone, comme ce fut le cas pour Neymar il y a dix ans. Mieux, le PSG aurait déjà formulé une première offre de 20 millions d'euros selon la presse ibérique.

Une information démentie au Brésil, où on explique tout de même que même s'il n'y a pas eu de proposition concrète, le PSG est bel et bien chaud pour enrôler la pépite. Luis Campos serait même allé superviser le joueur, qui ne pourra quitter son pays qu'en 2024, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans. Et voilà que le quotidien Marca dévoile désormais de nouvelles informations au sujet de celui qui est probablement le jeune le plus convoité de la planète.

Un prix relativement abordable

Le quotidien espagnol indique ainsi que Palmeiras demande un montant situé entre 35 et 40 millions d'euros pour son joueur. En plus de confirmer l'intérêt parisien, le média indique que dans ce dossier, il y a un grand favori : le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole, qui a énormément sillonné le marché brésilien ces dernières années, aurait pris la tête. Il n'y a pas encore d'accord, mais l'écurie de Florentino Pérez s'est considérablement rapprochée de l'entourage de l'adolescent ces dernières semaines.

Une offre doit encore être formulée, et tout devrait s'accélérer dans les prochains jours, toujours à en croire les informations de la publication espagnole. Le PSG et le FC Barcelone, comme tous les autres clubs intéressés, doivent donc rapidement agir sous peine de voir Endrick suivre la même trajectoire que ses compatriotes Vinicius Jr ou Rodrygo Goes...