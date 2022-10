Le clan Endrick répond à la rumeur PSG

La suite après cette publicité

Considéré comme le futur crack du football brésilien, Endrick n’a que 16 ans mais le joueur de Palmeiras sous contrat jusqu'en 2025 a déjà les plus grands clubs d’Europe à ses pieds. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone lui font les yeux doux. En France, une information affirme que le Paris Saint-Germain a fait une offre de 20 M€. Une information démentie.

« Il n’y a jamais eu d’offre du PSG. C’est un amour ancien du PSG qui date de l’époque où Leonardo était directeur sportif du club de la capitale », indique une journaliste de Globoesporte qui assure avoir évoqué l’affaire avec l’entourage du joueur. Toutefois, UOL Esporte précise de son côté que le Rouge-et-Bleu auraient bel et bien envoyé Luis Campos au Brésil pour aller superviser le crack auriverde qui, pour rappel, ne pourra pas quitter son pays avant d'avoir 18 ans en 2024.

