Le PSG lâche une belle offre pour le nouveau crack brésilien Endrick

Au Brésil, c'est déjà un sacré phénomène. Véritable révélation avec les jeunes de Palmeiras, Endrick (16 ans) avait fait sensation avec les équipes jeunes et la presse locale comparait déjà ses débuts avec ceux de Ronaldo, avec Cruzeiro. Maintenant intégré avec l'équipe première depuis ce mois-ci, l'avant-centre de 16 ans avait fait lever tout l'Allianz Parque de São Paulo, lors de ses trois premières entrées en jeu. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras.

De quoi faire parler de lui jusqu'en Europe. Et depuis son éclosion au Brésil, les médias sud-américains et espagnols faisaient déjà état d'un sérieux intérêt de la part du Real Madrid et du FC Barcelone pour l'enrôler. Alors qu'il devra encore attendre sa majorité et l'année 2024 pour signer son premier contrat avec un club européen, Endrick - sous contrat avec Palmeiras jusqu'en 2025 - est maintenant pisté par d'autres cadors du Vieux Continent.

Le PSG, premier club à lâcher une offre

Alors qu'un intérêt de plusieurs clubs de Premier League était évoqué, le quotidien espagnol Sport informe que le Paris Saint-Germain s'est maintenant lancé dans la bataille pour s'offrir le crack brésilien, déjà proche de certains cadres de la sélection brésilienne. Plus encore, le PSG considère la pépite de 16 ans comme un élément prioritaire de son projet sportif pour les prochaines années et serait même le premier club à être sérieusement entré en contact avec Palmeiras pour se l'offrir.

Sous le contrôle d'Antero Henrique, Paris aurait lâché une première offre à hauteur de 20 millions d'euros pour se l'offrir. Un montant que le club brésilien n'a pas accepté, mais le PSG reste le premier club à avoir lâché une offre concrète pour Endrick. Pour le moment, le FC Barcelone garderait une longueur d'avance dans le dossier et discuterait depuis un bout de temps avec l'entourage du petit Brésilien. Malgré toute cette pression autour de lui, Endrick continue en tout cas son bout de chemin et espère rapidement inscrire son premier but dans l'Élite brésilienne.