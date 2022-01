Qui est Endrick, le nouveau joyau brésilien de 15 ans que s'arrachent les plus grands clubs du monde ?

La suite après cette publicité

Et si le successeur de Neymar (29 ans) était déjà trouvé ? Le Brésil peut se vanter de voir régulièrement éclore un jeune attaquant plus que prometteur, à l'instar de Vinicius Junior (21 ans) qui confirme enfin sous le maillot du Real Madrid ou encore d'Antony (21 ans), dont les performances étonnent cette saison avec l'Ajax Amsterdam. Pourtant, au Brésil, c'est un autre attaquant, d'à peine 15 ans, qui commence à faire les gros titres de certains médias sportifs locaux.

Né le 21 juillet 2006 dans la capitale de Brasília, Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le diminutif de "Endrick", est déjà en phase de devenir une star mondiale. Du haut de ses quinze ans, ce jeune avant-centre d'1m73 fait sensation à l'académie des jeunes de Palmeiras. Depuis plusieurs semaines, Endrick n'a aucun mal à enchaîner les buts et se montrer décisif avec l'équipe des moins de 20 ans des Verdão, contre des défenseurs adverses qui ont pourtant jusqu'à six ans de plus que lui.

Un attaquant proche du style de jeu de Ronaldo

Les supporters de Palmeiras le connaissent déjà et certains n'ont pas peur d'oser la comparaison avec Vinicius Junior pour sa précocité... voir avec la légende Ronaldo pour son style. Depuis ses débuts chez les jeunes alviverde, Endrick a su jouer au poste d'ailier, de second attaquant ou en pointe, et dans toutes les positions occupées, le buteur de 15 ans a marqué. Aujourd'hui, il est tout proche d'une moyenne d'un but par match sur un total d'environ 150 rencontres avec l'académie des jeunes de Palmeiras, selon Marca.

Le jeune offensif de 15 ans est connu pour sa rapidité, son accélération et surtout sa finition. Il a pour le moment marqué dans toutes les positions, mais est notamment connu pour son contrôle du ballon et sa qualité de dribble exceptionnelle. C'est un joueur déjà à l'aise dans les situations de un-contre-un, à qui il est difficile de prendre le ballon. Certaines compilations de ses plus belles actions sont déjà vues des centaines de milliers de fois et sont énormément relayées au Brésil.

Les plus grands clubs sont déjà fans

Mais c'est particulièrement lors de la Copinha, une coupe brésilienne U20 très réputée au Brésil, qu'Endrick s'est révélé au grand public. Auteur de sept buts en six rencontres alors qu'il a été touché par la covid-19 pendant le tournoi, il a surtout inscrit une bicyclette (contre Oeste, en quarts de finale (5-2)) en dehors de la surface, qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Vainqueur de la compétition contre Santos (4-0), Endrick s'est encore fait remarquer en ouvrant le score durant la finale. Il a été élu meilleur joueur du tournoi par les internautes brésiliens, en plus de recevoir le prix du plus beau but.

«Je suis détendu, je vais encourager mes partenaires à remporter la Coupe du monde des clubs. J'essaie de penser à ce que je fais, pas à l'équipe professionnelle, afin de ne pas entraver ma carrière. Si Dieu le veut, j'accèderai un jour au niveau professionnel, j'entamerai une nouvelle carrière», a-t-il expliqué après la finale sur Globo TV. Mais le prodige risque maintenant de penser rapidement à son avenir puisqu'il fait la Une de la presse sportive espagnole et est déjà une priorité pour plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG ou encore Chelsea et Manchester City qui, selon Sky Sports, auraient pris une longueur d'avance.

Palmeiras veut le faire signer un premier contrat professionnel avant de le vendre

Le prodige va néanmoins devoir prendre son mal en patience. La FIFA n'autorise pas les transferts de joueurs de moins de 18 ans, mais il est possible de signer un pré-contrat dès 16 ans, comme avait fait un certain Vinicius Jr en rejoignant la Casa Blanca. «La prochaine étape, c’est de signer le contrat professionnel avec Palmeiras lorsqu’il aura 16 ans, en juillet, temporisait le représentant du phénomène sur O Globo. Je n’ai aucun doute sur le fait que cela arrive. Il n’y a pas d’autre possibilité. Il a un contrat de formation, qui est valide au regard de la législation brésilienne. Quelqu’un pourrait payer sa clause actuelle. Mais pourquoi voudrait-il quitter Palmeiras ? Le club a misé sur lui» s'interroge-t-il ?

Cela risque d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Le club de São Paulo pense déjà à mettre une clause de 100 M€, espérant battre la plus grosse vente de son histoire (Gabriel Jesus à Manchester City en 2016 contre 30 M€) avec Endrick. Outre les clubs cités plus haut, le Stade Rennais aurait également été interpelé par sa précocité et a envoyé un émissaire pour le superviser. Il n'a pas encore 16 ans mais Endrick a, en tout cas, déjà tout d'un grand joueur. Nike n'a d'ailleurs pas hésité une seule seconde à s'emparer du phénomène en lui proposant un contrat pour devenir son équipementier.