Palmeiras veut mettre une clause à 100 M€ pour Endrick !

Endrick Felipe Moreira de Sousa, communément appelé Endrick, est la nouvelle attraction du football brésilien qui fait tourner les têtes des dirigeants européens. Ce jeune attaquant de 15 ans a attiré l'attention de grands clubs européens après ses brillantes performances lors de la Copinha de São Paulo, l'un des tournois juniors les plus importants au Brésil. Cet ailier gauche technique et rapide a inscrit six réalisations durant la compétition, dont certains très beaux buts.

Pas encore âgé de 16 ans, il doit attendre son anniversaire le 21 juillet pour signer son premier contrat professionnel. «Pour ne pas perdre le jeune homme sur le marché européen au pied levé, les négociations laissent entrevoir une clause de résiliation de 100 millions d'euros (environ 615 millions de reais)», a assuré le média brésilien Lance!. Cette clause a pour but de dissuader les grands clubs européens qui ont l'habitude de venir chiper les jeunes talents brésiliens, comme Vinicius Jr et Rodrygo indique AS.