Brasileirão : Endrick marque déjà l'histoire du championnat

Il est l'homme qui affole le Brésil. À 16 ans et 98 jours, Endrick est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat brésilien. Entré en jeu face à l'Athletico Paranaense, la pépité auriverde s'est offert sa première réalisation en professionnel pour permettre à Palmeiras de s'imposer (1-3) et d'encore un peu plus prendre le large en tête du Brasileirão.

Sous contrat jusqu'en 2025, le natif de Brasilia dispose néanmoins une clause libératoire qui s'élève à 60 millions d'euros. Une somme importante qui ne freinerait pas les ardeurs de nombreux cadors européens tels que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. Crack à suivre (et de très près).