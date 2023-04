Coupe de France : Nantes élimine l’OL et se qualifie en finale pour défendre son titre !

La suite après cette publicité

Après avoir respectivement éliminé le Racing Club de Lens et Grenoble-Foot au tour précédent, le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais se retrouvaient ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. L’objectif se qualifier et rallier la finale au Stade de France face à Toulouse ou Annecy qui s’affronteront demain. À domicile, les Canaris optaient pour un 4-1-4-1 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Fabien Centonze, Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Joao Victor. Jean-Charles Casteletto était placé un cran plus haut tandis que Moussa Sissoko, Samuel Moutoussamy, Ludovic Blas et Ignatius Ganago étaient placées derrière Mostafa Mohamed. De son côté, le club rhodanien s’articulait en 3-4-1-2 avec Anthony Lopes officiant comme dernier rempart. Devant lui, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Castello Lukeba composaient la défense avec Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico dans des rôles de pistons. Le double pivot était assuré par Corentin Tolisso et Thiago Mendes. Enfin, Rayan Cherki était situé derrière Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

La rencontre débutait sur les chapeaux de roue puisque Nantes obtenait rapidement un corner botté sur la droite par Ludovic Blas. Son centre trouvait Jean-Charles Casteletto au second poteau dont la reprise était repoussée miraculeusement par un Anthony Lopes bien rentré dans son match (2e). Surpris, l’Olympique Lyonnais tentait de revenir dans le match grâce à sa possession. Prenant sa chance dans l’axe, Corentin Tolisso voyait sa tentative être contrée (14e). Une légère réaction mais c’est bien Nantes qui était davantage tranchant. Servi sur la droite de la surface rhodanienne, Ludovic Blas revenait dans l’axe et frappait. Sa tentative manquait de puissance et Anthony Lopes intervenait parfaitement (22e). Thiago Mendes lui répondait néanmoins suite à un service de Bradley Barcola mais cela ne donnait rien (25e). Puis, Nantes pensait trouver la faille suite à un cafouillage dans la défense lyonnaise qui profitait à Samuel Moutoussamy mais l’arbitre revenait sur une position de hors-jeu (32e).

Ludovic Blas a crucifié l’OL

Juste après, Nantes connaissait un coup dur avec la blessure de son gardien Rémy Descamps. L’habituel titulaire, Alban Lafont était donc lancé dans le bain de manière inattendue (33e). Miraculé, l’Olympique Lyonnais s’en sortait bien avec ce score toujours nul et vierge. Avant la pause, Saël Kumbedi (44e) et Alexandre Lacazette (45e +3) prenaient leur chance sans succès. Au retour des vestiaires, on repartait sur un rythme favorable aux locaux et Mostafa Mohamed était proche de pousser Dejan Lovren à la faute (46e) avant que Ludovic Blas tombe encore sur un Anthony Lopes de gala (50e). L’ambiance montait au sein de la Beaujoire et c’est là que le génie de Ludovic Blas se mettait en marche. À la réception d’un centre de Fabien Centonze sur la droite de la surface, le milieu offensif se fendait d’un magnifique contrôle orienté et fusillait sans sommation Anthony Lopes qui ne pouvait rien faire (1-0, 57e). Une ouverture du score logique qui récompensait la belle prestation réalisée par les locaux jusque-là. Dos au mur, l’Olympique Lyonnais devait alors réagir. Sur coup franc, Alexandre Lacazette tentait sa chance mais son tir passait au-dessus du cadre d’Alban Lafont (64e).

Bénéficiant d’une belle remise d’Houssem Aouar en retrait plein axe dans la surface, Rayan Cherki avait à son tour la possibilité d’égaliser mais sa frappe s’envolait vers les gradins (68e). Malgré ces deux tentatives, c’était dur pour l’Olympique Lyonnais de se montrer dangereux contre une équipe nantaise bien organisée. Sur la gauche, Bradley Barcola enroulait un centre et la tête de Nicolas Tagliafico passait à gauche du cadre (76e). Les Canaris avaient des possibilités également et le centre de Joao Victor vers la droite de la surface trouvait Ludovic Blas mais celui-ci manquait sa reprise et Anthony Lopes captait facilement le ballon (78e). Sur la droite, Fabien Centonze débordait et centrait dans la surface. Dejan Lovren manquait son dégagement et le ballon revenait sur Samuel Moutoussamy dont le tir passait à gauche du cadre (80e). Sur coup franc, l’OL avait enfin une vraie possibilité sur coup franc. Maxence Caqueret était contré par le mur mais son centre qui suivait trouvait sur la gauche de la surface Dejan Lovren dont la tête passait à gauche du cadre (84e). Il était de toute manière hors-jeu. Alban Lafont ensuite s’imposait devant Bradley Barcola (87e). Lyon n’arrivait à rien de bien dans cette fin de match et Nantes s’impose 1-0. La bande d’Antoine Kombouaré ira comme l’an dernier au Stade de France pour disputer la finale de la Coupe de France.