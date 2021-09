Youth League : le PSG tenu en échec par le Club Bruges

Quelques heures avant les grands, les U19 du Paris Saint-Germain se mesuraient eux aussi aux U19 du Club Bruges. Une rencontre que les Parisiens ont réussi à prendre en main avec l’ouverture du score signée Djeidi Gassama, parfaitement lancé par Xavi Simons, à la demi-heure de jeu (0-1, 30e). Malheureusement pour les jeunes Franciliens, Romeo Vermant est venu égaliser durant le temps additionnel de la première période (1-1, 45e+1). Au retour des vestiaires, les hôtes du match ont alors tenté de forcer la décision. Mais Paris pouvait compter sur son portier.

À la 73e minute, double arrêt de Denis Franchi qui a sauvé les siens. Le gardien parisien était d’ailleurs en feu puisqu’il a repoussé une nouvelle alerte à la 78e minute. Finalement, la délivrance est venue de Xavi Simons. Déjà passeur décisif en première période, le milieu parisien a vu sa frappe être déviée dans son propre but par Lynnt Audoor (1-2, 79e). Ça, c'est ce que croyaient les Rouge-et-Bleu. Mais c'était avant qu'ils se fassent une nouvelle fois rattraper sur corner par Hautekiet (2-2, 88e). Au classement, le PSG et Bruges sont premiers ex aequo (1 point), en attendant le résultat du match entre Manchester City et le RB Leipzig.