Youth League : les pépites du FC Barcelone qui ont terrorisé l’Europe

Lundi, alors que toute l’Espagne était dans le noir à cause d’une panne d’électricité historique, le FC Barcelone obtenait un nouveau titre. Cette fois, ce n’était pas la bande de Pedri et de Lamine Yamal qui soulevait un nouveau trophée, ni même l’équipe féminine habituée à empiler les titres, mais bien l’équipe U19. Dirigées par Juliano Belletti, ancien joueur du club et considéré comme un entraîneur avec un énorme potentiel, les jeunes pousses du Barça ont remporté l’UEFA Youth League, la Ligue des Champions U19. Un sacre que les Blaugranas attendaient depuis longtemps - le dernier titre remontait à 2018 - et qui permet aux Catalans d’être le club le plus titré dans cette compétition.

Une surprise ? Pas vraiment, pas du tout même. La qualité des joueurs issus de La Masia n’est plus à prouver, comme le témoignent les nombreux joueurs qui composent l’effectif de l’équipe première ainsi que leurs glorieux aînés. Les observateurs et spécialistes du Barça avaient aussi prévu depuis le début un beau parcours pour la génération actuelle menée par Juliano Belletti. Mais qui sont les principaux cracks de cette équipe ? Ibrahim Diarra (18 ans), auteur d’un doublé lors de cette finale face à Trabzonspor, fait partie des joueurs qui ont le plus tapé dans l’œil des observateurs lors de cette Youth League 2024/205. Curieusement, lui n’est pas formé à La Masia, et est arrivé à Barcelone il y a quelques mois seulement en provenance de l’Académie Africa Foot du Mali. Très vite, il s’est imposé et a justifié son statut de joueur africain le plus prometteur du moment pour beaucoup. Excellent dribbleur, rapide et intelligent dans les derniers mètres, c’est une machine à faire des différences que l’on pourrait rapidement voir chez les A…

Le Barça a du beau monde !

Mais il n’y a pas qu’en attaque que ce Barça U19 a de sacrés joueurs. Aron Yaakobishvili (19 ans) a ainsi montré de très belles choses dans les cages barcelonaises tout au long de la compétition, et le Hongrois s’affirme comme un gardien d’avenir sur qui le club pourra compter. Devant lui, Andrés Cuenca (17 ans), qu’on a déjà pu voir en équipe première, et qui ressemble beaucoup à Pau Cubarsi dans son profil. Il a été accompagné par le Suisse Eman Kospo (17 ans), défenseur central grand, puissant et rapide. Au milieu, Pedro Rodriguez (17 ans) a sorti de belles prestations, tout comme Brian Fariñas (19 ans), mais s’il y a un joueur à retenir dans l’entrejeu, c’est Quim Junyent (17 ans). Celui qui s’est déjà entraîné avec l’équipe première - et qui est champion d’échecs pour l’anecdote - est le leader technique de ce Barça U19 est déjà comparé à Xavi et sa qualité technique ainsi que sa créativité devraient le mener loin.

Dans le secteur offensif, Juan Hernandez, validé par Lamine Yamal, est aussi un joueur particulièrement impressionnant. Du haut de ses 17 ans, l’ailier polyvalent est un véritable dynamiteur de défenses grâce à ses dribbles et sa facilité à se frayer des chemins dans les derniers mètres, en plus d’être un joueur capable de garantir un joli nombre de buts par saison sans être un joueur de pointe. Jan Virgili (18 ans), qui joue déjà régulièrement avec l’équipe B, a aussi un profil de joueur polyvalent, buteur et avec du caractère que l’on pourrait retrouver chez les A dans un avenir proche. Quant à Arnau Pradas (19 ans), convoité par Arsenal, c’est un ailier droit qui peut aussi jouer un peu partout devant et qui a des qualités techniques exceptionnelles. Autant dire qu’on devrait bientôt voir certains de ces joueurs aux côtés de Pedri, Raphinha ou Lewandowski très rapidement…