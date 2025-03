FC Barcelone : pourquoi Juliano Belletti est déjà considéré comme l’entraîneur du futur

Du côté de Barcelone, lorsqu’il s’agit de choisir les entraîneurs, on aime miser sur des gens de la maison. Que ce soit chez les A et chez les différentes équipes de jeunes de La Masia, les postes à responsabilité sont très souvent confiés à des anciens joueurs. Ces derniers temps, Rafa Marquez, Oscar Garcia, Victor Valdés, Xavi ou Ronald Koeman ont ainsi été à la tête d’un banc de touche au sein du club catalan, où ce fameux ADN Masia et cette philosophie de jeu cruyffiste sont si prédominants. Des anciens joueurs qui sont épaulés par les cadres formateurs et vétérans de l’académie barcelonaise, avec un petit fantasme derrière tout ça tout de même : trouver le prochain Pep Guardiola.

Hansi Flick, "étranger" en terres blaugranas, a conquis tout le monde et a même reporté le rêve de certains fans qui voulaient un retour de l’actuel entraîneur de Manchester City dans un avenir proche. Il faut dire que le tacticien allemand a séduit le barcelonismo avec un jeu résolument tourné vers l’attaque, logiquement très apprécié en Catalogne, et son utilisation et sa gestion des jeunes joueurs jouent clairement en sa faveur. Mais en coulisses, un autre entraîneur commence à faire du bruit et pointer le bout de son nez, à tel point que certains voient en lui un potentiel entraîneur de l’équipe première pour quand Flick ne sera plus là. Cet homme, c’est Juliano Belletti, ancien latéral droit du club et auteur du but de la victoire lors de cette finale de Ligue des Champions 2006 face à Arsenal pour le deuxième sacre de l’histoire du Barça dans la compétition. Sélectionné avec le Brésil à 23 reprises pendant sa carrière, il a notamment porté les couleurs du Barça, de Chelsea et de Villarreal en Europe, étant une des références à ce poste dans les années 2000 au niveau mondial.

Un grand nom du club

L’été dernier déjà, malgré une expérience très légère en tant qu’entraîneur (il avait été assistant à Cruzeiro puis dans plusieurs équipes inférieures du Barça, et coach des U20 de Sao Paulo), la direction du Barça voulait justement lui confier les clés du Barça Atlètic, l’équipe B du club, en D3 espagnole. Mais des problèmes burocratiques - il lui manquait le diplôme UEFA Pro nécessaire pour entraîner dans cette division - l’ont "relégué" chez la première équipe des U19 du FC Barcelone, qui dispute notamment l’UEFA Youth League, grand objectif du club. En parallèle de ses formations pour obtenir tous les diplômes requis, le Brésilien fait déjà de très belles choses. Après 14 ans de disette, son équipe a ainsi remporté la Copa del Rey de sa catégorie, et elle pointe en tête de son championnat U19. En UEFA Youth League, les jeunes pousses catalanes ont signé un parcours quasi parfait, avec 5 victoire en 6 journées sur la phase de poules, et une place en quarts assurée après avoir éliminé Aston Villa en huitièmes. Vainqueurs de la première édition en 2014, puis en 2018, les Barcelonais ont ensuite enchaîné les parcours assez décevants et veulent donc aller au bout en cette année 2025.

Des résultats encore plus impressionnants quand on sait qu’à Barcelone, les meilleurs U19 de l’équipe ne jouent pas avec les U19 mais avec le Barça B, comme les cousins Guille et Toni Fernandez, voire avec l’équipe première comme c’est le cas de Lamine Yamal ou Pau Cubarsi. Mais la force de Belletti est justement d’exprimer au maximum le potentiel de chacun de ses joueurs. Jofre Torrents, latéral de 18 ans, Andrés Cuenca, défenseur central de 17 ans, Quim Junyent, milieu de terrain de 17 ans, Juan Hernandez, milieu offensif de 17 ans, Jan Virgili, ailier gauche de 18 ans, Arnau Pradas, ailier droit de 18 ans ou Hugo Alba, attaquant de 18 ans, sont certains des joueurs qui s’éclatent sous les ordres de l’ancien latéral et qui peuvent viser un avenir chez les A.

Un formateur avant tout

Même si le but d’un match de foot est évidemment de gagner et qu’un sacre en Youth League serait plus que bienvenu, Belletti est conscient qu’il est avant tout un formateur. Son rôle premier est d’accompagner ses joueurs dans leur fin de formation et de les aider à prendre l’ascenseur vers l’équipe B ou les A pour les meilleurs d’entre eux. « Mon travail consiste à préparer ces joueurs à ce qui les attend en équipe réserve et en équipe première », résumait tout simplement le coach après la victoire en coupe à la mi-mars. Le tout, en pratiquant un football tourné vers l’offensive et en adéquation avec ces fameux principes barcelonais. Et c’est tout ce qu’on demande d’ailleurs en priorité à un entraîneur des équipes de jeunes du Barça. Au quotidien, Belletti est d’ailleurs un entraîneur plutôt proche de ses joueurs, mais exigeant. Plutôt tranquille et calme, il parle énormément à ses troupes, distillant de précieux conseils et des consignes claires à ses joueurs pour leur permettre de progresser. Dans ce sens, on est sur un profil assez similaire à Flick : un coach pas impulsif et plutôt apaisé, proche de ses troupes, mais qui attend en retour que ces dernières donnent le meilleur d’elles-mêmes à chaque entraînement et à chaque match.

Il a d’ailleurs changé le poste de plusieurs joueurs de l’équipe cette saison, Brian Fariñas (18 ans), habituellement joueur de côté désormais utilisé dans l’axe par le Brésilien. Belletti offre énormément de libertés à ses joueurs offensifs, un peu à l’image de Flick là-aussi, et les laisse prendre les initiatives sur le terrain. Il est aussi très adepte des permutations en cours de match pour déstabiliser l’adversaire. C’est également quelqu’un qui insiste énormément sur le côté mental du sport, et pour lui, savoir gérer des situations où l’équipe perd ou traverse un temps faible sur le terrain est tout aussi important dans l’apprentissage d’un joueur que de savoir se positionner sur le terrain ou réussir ses contrôles. Il insiste aussi sur la notion de collectif, sur le terrain mais aussi en dehors, puisque pour lui, l’épanouissement d’un joueur passe avant tout par son intégration dans le collectif. Il est important que l’entente soit bonne sur le rectangle vert, mais aussi en dehors, et que de vrais liens soient créés par les joueurs. Des méthodes qui plaisent à Barcelone et qui font donc de lui un sérieux candidat à un poste en équipe première dans les années à venir. Mais on le sait, le métier de coach de jeunes et d’une équipe première est très différent…