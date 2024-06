Pologne - Autriche : les compositions officielles

Avant le deuxième match des Bleus contre les Pays-Bas ce soir, la 2e journée du groupe D débute avec l’affiche entre la Pologne et l’Autriche à 18h à l’Olympiastadion de Berlin ! Battues respectivement par les Hollandais (1-2) et les Bleus (0-1), les deux sélections jouent leur survie dans la course aux huitièmes de finale. Un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Pour cette affiche, l’Autriche change complètement sa charnière après la défaite contre la France. Exit Danso et Wöber, ce sont Trauner et Lienhart qui seront épaulés par Posch et Mwene dans les couloirs. Sabitzer et Seiwald restent devant la défense, et le trio Laimer-Baumgartner-Grillitsch est derrière Arnautovic, préféré à Gregoritsch. Pour la Pologne, on devrait passer à un système avec deux attaquants, Buksa et Piatek. Salamon est remplacé par Dawidowicz dans la défense à 3, tandis que Piotrowski et Slisz font leur apparition dans le 11 au milieu de terrain.

Les compositions

Pologne : Szczesny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Piotrowski, Zielinski (cap.), Slisz, Zalewski - Buksa, Piatek

Autriche : Pentz - Posch, Lienhart, Trauner, Mwene - Seiwald, Sabitzer (cap.) - Laimer, Baumgartner, Grillitsch - Arnautovic