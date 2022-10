MHSC - Monaco : les compositions sont là

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le Montpellier HSC et l'AS Monaco. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin dans les cages. Devant lui, Maxime Estève, Christopher Jullien, Nicolas Cozza et Enzo Tchato forment la défense. On retrouve Jordan Ferri et Joris Chotard dans le double pivot. Seul en pointe, Elye Wahi est soutenu par Arnaud Nordin, Téji Savanier et Stephy Mavididi.

De son côté, l'AS Monaco s'articule en 4-4-2 avec Alexander Nübel comme dernier rempart derrière Vanderson, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Hernique. On retrouve Aleksandr Golovin, Mohamed Camara, Youssouf Fofana et Maghnes Akliouche dans l'entrejeu. Enfin, Breel Embolo et Wissam Ben Yedder sont associés en attaque.

Les compositions

Montpellier : Omlin - Tchato, Jullien, Estève, Cozza - Ferri, Chotard - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique - Golovin, Camara, Fofana, Akliouche - Embolo, Ben Yedder

