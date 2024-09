John Textor veut recruter Jay-Z

La semaine dernière, John Textor a donné une conférence de presse à l’OL. Il en a profité pour faire un bilan de la saison dernière et évoquer le mercato ou encore ses ambitions pour cette saison. L’Américain a aussi parlé du futur rachat d’Everton, qu’il veut acquérir en son nom propre et non avec Eagle Football. Mais le propriétaire des Gones ne compte pas acheter l’écurie anglaise seul.

En effet, The Sun explique que l’homme de 58 ans a contacté plusieurs partenaires potentiels pour investir et aider Everton à devenir une superpuissance. Parmi eux, il y a Jay-Z. Le rappeur et entrepreneur pourrait être ouvert à l’idée de rejoindre le projet mené par Textor, lui qui a déjà un pied dans l’univers du football. Il possède notamment une société d’agent de joueurs.