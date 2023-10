EdF: le message des Bleus au XV de France !

Depuis le 8 septembre et jusqu’au 28 octobre, la France accueille sur ses terres la 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby. Et après une solide phases de groupes, le XV de France, bien renforcé par le retour de son capitaine Antoine Dupont, affronte ce dimanche soir au Stade de France, les Springboks de l’Afrique du Sud pour une affiche de gala, opposant les Français parmi les favoris de la compétition et les Sud-africains tenants du titre du trophée mondial.

En effet, les joueurs de Didier Deschamps ont tenu à apporter leur soutien aux hommes de Fabien Galthié. Le compte officiel des Bleus du football a tweeté une photo du dîner des joueurs, avec le capitaine Kylian Mbappé au premier plan, sur laquelle nous pouvons observer que les Champions du monde 2018 passent leur dimanche soir devant la télé à regarder le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus, premiers supporters