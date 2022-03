Un activiste a interrompu Everton-Newcastle pendant 7 minutes

Ce jeudi soir, Everton et Newcastle disputaient leur match en retard de la 20e journée de Premier League. Si les Toffees se sont imposés au bout de la nuit (90+9) grâce à un but d'Alex Iwobi, le match aura été globalement ennuyeux. Il a cependant été marqué par l'apparition d'un activiste sur le terrain. En effet, le jeune homme de 21 ans s'est accroché au poteau de but à Goodison Park pour contester l'utilisation du pétrole et pour alerter sur la situation écologique, provoquant l'interruption du match pendant 7 minutes.

Membre du collectif Just Stop Oil, Louis explique pourquoi il a choisi cette action : «nous sommes en 2022 et il est temps de regarder vers le haut, il est temps d'agir et de ne pas rester les bras croisés. Il est temps d'agir comme si c'était une urgence. Rapport après rapport, on me dit que mon avenir va être catastrophique, et mon gouvernement me dit de ne pas m'inquiéter et de cotiser à une pension de retraite. Mais nous avons le choix. Nous pouvons choisir de mettre en évidence que notre climat est en train de s'effondrer, nous pouvons choisir de résister à ce gouvernement qui nous trahit, nous pouvons choisir de nous lever et de ne pas rester sans rien faire...»