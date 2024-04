PSG-Rennes : les compositions officielles

Qui affrontera l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain à Lille ? Le PSG et le Stade rennais se jouent l’autre ticket dans la seconde demi-finale au Parc des Princes (coup d’envoi 21h10, un match à suivre sur FM). Sur une série de 25 matches sans défaites toutes compétitions confondues, Paris arrive en confiance suite à sa victoire à Marseille (2-0) dimanche. Tout le contraire des Bretons. Rennes n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches et s’est complètement loupé à Strasbourg (0-2), dimanche.

Pour cette rencontre, Luis Enrique est privé de Beraldo (suspendu) mais aussi des blessés Barcola et Kimpembe. Il enregistre le retour de Marquinhos avec Hernandez en défense centrale. Nuno Mendes est titulaire à gauche. Au milieu, Fabian Ruiz accompagne Vitinha et Zaïre-Emerey. Devant, Dembélé va jouer en pointe avec Lee et Mbappé à ses côtés. Côté Julien Stéphan, Nagida est le seul absent sur blessure. Les frères Doué sont alignés d’entrée avec Guéla à droite de la défense et Désiré au milieu. Terrier débute sur le banc puisque Blas est titulaire tout comme Gouiri devant aux côtés de Kalimuendo.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Fabian, Vitinha – Lee, Dembélé, Mbappé.

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, D. Doué, Santamaria, Blas – Gouiri, Kalimuendo.