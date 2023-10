Serie A : un mort pendant la rencontre Naples-Milan

La soirée dramatique survenue à Marseille, en amont de la rencontre OM-OL finalement annulée après le caillassage du bus lyonnais et des blessures au visage de Fabio Grosso et de son adjoint, a marqué les esprits du football français. Mais il ne s’agit malheureusement pas du seul drame survenu aux abords d’un stade de football dimanche soir. Comme l’a rapporté la Gazzetta dello Sport ce lundi, un cadavre a été retrouvé dans le parking du stade Diego-Armando-Maradona, en marge du match entre Naples et l’AC Milan (2-2).

Le corps du défunt a été retrouvé vers 2 heures du matin, dans un tunnel, après qu’un passant l’ait signalé à la police. D’après des sources policières, d’un homme qui serait l’ami de la victime, ce supporter de 42 ans n’avait pas de billet et aurait tenté d’accéder à une tribune par un tunnel, avant d’être victime d’une chute mortelle de vingt mètres en tentant de franchir une barrière. Une enquête policière est actuellement ouverte.