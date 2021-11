La descente aux enfers de Mario Balotelli, de génie à l’Inter au gâchis perdu en Turquie

La suite après cette publicité

Talentueux, le jeune Mario Balotelli connaît des débuts féeriques avec l’Inter de Milan sous les ordres de Roberto Mancini. Il réussit à devenir le premier italien à inscrire 17 buts en Serie A avant ses 20 ans. Le 13 août 2010, Manchester City réalise le transfert le plus cher de l’histoire pour un joueur de 20 ans à l’époque en s'offrant la pépite italienne pour 28 millions d’euros. Le phénomène s’adapte vite au football anglais et inscrit 8 buts lors de ses onze premiers matchs. Mario Balotelli fait aussi le bonheur de sa sélection. Après être passé par les espoirs, il est sélectionné pour la première fois avec les A le 10 août 2010 pour jouer contre la Côte d'Ivoire à Londres dans un match amical qu’ils perdent. Son premier but, il le marque contre la Pologne le 11 novembre 2011. Ces deux dates sont historiques pour le football italien. Mario Balotelli est le premier joueur noir à porter le maillot de l’Italie et à marquer pour cette sélection. Au sommet de son art en 2012, il devient le héros de la nation en qualifiant l’Italie en finale de l’Euro 2012. Un doublé mythique contre l’Allemagne immortalisé par sa célébration devenu musculairement culte. Même s’il ne remporte pas la compétition avec la Nazionale, Mario Balotelli marque les esprits et devient un sérieux candidat au ballon d’or.

Des succès puis le néant

Avec une Ligue des champions, trois titres de champions d’Italie, une coupe d’Italie, une supercoupe d’Italie, une coupe d'Angleterre et un titre de champion d'Angleterre à 23 ans seulement, Balotelli a tout pour s’installer sur la durée comme un Top Player mondial. Seulement, ce seront ses derniers titres. Sa carrière va mystérieusement connaître un coup d’arrêt. Il ne confirme pas à Manchester lors de la saison 2012-2013, relégué comme remplaçant, Roberto Mancini n’a plus du tout confiance en son joueur qu’il considérait comme «le futur meilleur attaquant du Monde». Le buteur va enchaîner les échecs au Milan AC et à Liverpool. L’Italien va trouver une éclaircie dans sa vie de footballeur dans le sud de la France. Que ce soit à l’OGC Nice ou à l'Olympique de Marseille, le buteur laisse de bons souvenirs.

Une confiance perdue

Alors que Super Mario devrait être au sommet de sa carrière en 2021, il se retrouve une nouvelle fois sans contrat après des passages infructueux à Brescia Calcio et à l’AC Monza. Son énième tentative de relance, l’attaquant l’italien la trouve en Turquie. Il a signé cet été un contrat onéreux de 3 ans avec le promu de la Süper Lig, l’Adana Demirspor. Un club ambitieux qui souhaite s’installer dans le haut du tableau du championnat turc. Balotelli réalise de bons débuts avec son nouveau club. Fidèle à lui-même, il ne manque pas de faire parler de lui par ses buts et ses célébrations polémiques. Mais quand l’Italien répond sur le terrain, c’est qu’il est en forme ! C’est peut-être la rédemption pour l’international italien. Le natif de Parme espère pouvoir jouer la coupe du monde au Qatar en 2022. Il pourrait devenir la surprise de la prochaine liste concoctée par Roberto Mancini.