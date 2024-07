JO 2024 : Thierry Henry dévoile sa liste officielle avec quatre joueurs écartés

L’équipe de France olympique a rassuré face au Paraguay ce jeudi. Auteurs d’une entame laborieuse, les joueurs olympiques ont rectifié le tir en étrillant finalement leurs adversaires grâce notamment à une belle deuxième période. En plus d’être une belle répétition générale avant le tournoi olympique, cette opposition permettait à Thierry Henry d’affiner ses choix avant de révéler sa liste définitive.

Pour rappel, l’ancienne gloire du football français avait galéré au moment de mettre des noms dans une liste il y a quelques semaines. En effet, face au refus de plusieurs clubs, certains joueurs n’avaient pas pu être retenus dans la liste des Bleus aux JO. C’était spécialement le cas de plusieurs joueurs du PSG, du LOSC ou encore d’Aston Villa. Un temps pressentis, les cadres de l’Équipe de France (Mbappé, Griezmann voire Giroud) n’ont pas été appelés pour leur éviter un surmenage alors qu’ils sont encore en Allemagne et se préparent à affronter l’Espagne ce mardi en demi-finale de l’Euro.

Quatre joueurs écartés

Ce lundi, Thierry Henry a tranché et a révélé les joueurs qui seront de la partie à Paris. Sans surprise, Michael Olise, nouveau joueur du Bayern Munich, est bel et bien présent. Pour le reste, Thierry Henry a fait du classique et a décidé de miser sur les joueurs en forme lors de la dernière rencontre. Ayant pourtant disputé 90 minutes face aux Sud-Américains, Chrislain Matsima et Andy Diouf ont été écartés de la liste définitive, tout comme Lesley Ugochukwu, toujours pas au point physiquement. Le gardien de l’AJ Auxerre, Théo De Percin, est également mis de côté.

Pour autant, la France aura belle allure lors du tournoi olympique. En effet, montrant un visage reluisant lors de la belle réponse face au Paraguay en milieu de semaine dernière, les hommes de la légende d’Arsenal ont montré qu’ils avaient des arguments pour aller chercher une médaille sur leurs terres. S’appuyant notamment sur une attaque de folie menée par le capitaine Alexandre Lacazette, les Bleus peuvent espérer de belles choses, d’autant plus que la plupart des jeunes convoqués ont déjà disputé des rencontres à fort enjeu depuis le début de leur carrière. La quête de leur premier grand trophée pourrait d’ailleurs en stimuler plus d’un !

La liste définitive de l’équipe de France olympique

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC) et Guillaume Restes (Toulouse FC)

Défenseurs : Loïc Badé (Séville), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Soungoutou Magassa (AS Monaco), Kiliann Sildillia (Fribourg) et Adrien Truffert (Stade Rennais)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Attaquants : Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

Réservistes : Andy Diouf (Lens), Théo De Percin (Auxerre), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Chrislain Matsima (AS Monaco)