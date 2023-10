Al-Duhail : le staff de Christophe Galtier est connu

La suite après cette publicité

Nommé officiellement entraîneur d’Al-Duhail après une expérience plus que contrastée au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a finalisé la composition de son staff ces dernières heures. Dès lors et selon les dernières informations de RMC Sport, l’ancien coach du LOSC sera accompagné de ses fidèles adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, qui étaient avec lui au PSG.

Par ailleurs, le Français de 57 ans a décidé de s’entourer de Fabrice Grange pour le poste d’entraîneur des gardiens. Si les deux hommes ont déjà travaillé ensemble lors du passage de Galtier sur le banc de l’ASSE, Grange va lui quitter la sélection de la Côte d’Ivoire et signer un contrat de deux ans avec la formation qatarie. Pour rappel, Al-Duhail a remporté, ce samedi, son premier match officiel (2-0) contre Al Gharafa.