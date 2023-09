PSG : Warren Zaïre-Emery refuse de porter le numéro de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Warren Zaïre-Emery met tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain ! Après quelques apparitions sous les ordres de Christophe Galtier au cours de l’exercice précédent, le milieu de terrain francilien est devenu un titulaire en puissance depuis l’arrivée de Luis Enrique au poste d’entraîneur (6 titularisations, 1 passe décisive toutes compétitions confondues). Ses performances remarquées avec le club de la capitale lui ont également permis de gravir les échelons avec l’équipe de France Espoirs à tel point que le nouveau sélectionneur, Thierry Henry, lui a témoigné sa confiance absolue en le nommant capitaine lors du dernier rassemblement.

Jouissant d’un nouveau statut avec les Bleuets et désormais solidement installé dans l’entrejeu parisien aux côtés de Manuel Ugarte et de Vitinha, Warren Zaïre-Emery est voué à devenir le digne héritier de Marco Verratti comme l’évoque Le Parisien, ce vendredi matin. «3 + 3, ça fait 6 non ?», répond-il avec un trait d’humour lorsque ses proches le questionnent sur la possibilité de récupérer le numéro laissé vacant par le Transalpin, parti à Al-Arabi. Conscient de sa chance d’évoluer avec les plus grands, Warren Zaïre-Emery souhaite avant tout garder les pieds sur terre.