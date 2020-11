Qualifications CAN 2021 : Madagascar accroche la Côte d'Ivoire, le Soudan surprend la Ghana

Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se poursuivaient ce mardi. Battu en Côte d'Ivoire la semaine dernière, Madagascar recevait cette fois les Eléphants et est parvenu à les accrocher 1-1. Kessié avait pourtant mis les siens sur le bon chemin en ouvrant le score sur penalty (15e) mais les Zébus sont revenus par Amada (51e), et conservent toutes leurs chances de qualification pour le grand rendez-vous continental, qui a lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Ivoiriens et Malgaches se partagent toujours la tête du groupe K avec 7 points.

D'autres rencontres avaient lieu en même temps. Dans le groupe L, le Bénin est allé chercher un match nul 0-0 sur le terrain du Lesotho et revient à hauteur du Nigéria, qui se déplace plus tard dans la journée en Sierra Leone. Le Rwanda et le Cap-Vert se sont quittés sur le même score dans la poule F dont ils occupent les deux dernières places. Enfin, le Soudan a surpris le Ghana en s'imposant in extremis 1-0 grâce à un but de Rahman (90e+2). Un match nul aurait suffi aux Black Stars pour valider leur ticket à la prochaine CAN. Ils devront patienter un peu.